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09.10.2019

Türkler Geliyor... 'Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman'ın yapımcısın yeni film ilk fragman yayınlandı |Video

'Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman' gibi birçok diziye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin ilk görüntüleri yayınlandı. İşte "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin yayınlanan ilk fragmanı...

Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminden ilk görüntüler paylaşıldı .

'Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman' gibi birçok diziye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin ilk görüntüleri yayınlandı.

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği filmin başrolünü Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu ile usta aktör Levent Özdilek paylaşıyor.

Filmde ayrıca Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir rol alıyor.

Filmin senaryosu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engi̇n tarafından kaleme alınırken, Fatih Sultan Mehmet Han'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların destansı hikayesi anlatılıyor.

Aksiyon türündeki filmin, 20 Aralık'ta Türkiye'nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkeler gösterime girmesi planlanıyor.

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