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Baba Parası filminin Ankara galasında izdiham yaşandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.01.2020
BABA PARASI FİLMİNİN GALASINDA İZDİHAM YAŞANDI

Yılın komedi filmi ‘’ ekibi Avrupa turnesini tamamlamasının ardından turuna çıktı. İlk durak olarak ’da gerçekleşen galada izdiham yaşandı. Filmin başrol oyuncuları , ve ’e karşı büyük ilgi gösterildi. Oyuncular 7’den 70’e herkesle fotoğraf çekildi.

'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi '' Avrupa turnesini tamamladıktan sonra turuna çıktı.

Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! İşte, Baba Parası filmi fragmanı! İŞTE, BABA PARASI FİLMİ FRAGMANI!

Film ekibi önceki gün soluğu 'da aldı.

Komedi tufanının başrol oyuncuları; , ve , Başkent'te büyük bir coşkuyla karşılandı.


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