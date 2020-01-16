Baba Parası filminin Ankara galasında izdiham yaşandı
Giriş Tarihi: 16.01.2020
Yılın komedi filmi ‘Baba Parası’ ekibi Avrupa turnesini tamamlamasının ardından Türkiye turuna çıktı. İlk durak olarak Ankara’da gerçekleşen galada izdiham yaşandı. Filmin başrol oyuncuları Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin’e karşı büyük ilgi gösterildi. Oyuncular 7’den 70’e herkesle fotoğraf çekildi.
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası' Avrupa turnesini tamamladıktan sonra Türkiye turuna çıktı.
Film ekibi önceki gün soluğu Ankara'da aldı.
Komedi tufanının başrol oyuncuları; Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, Başkent'te büyük bir coşkuyla karşılandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!
- Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu
- Set öncesi böyle stres attı
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber
- Sinem Kobal'ın yeni fotoğrafındaki o detay gündem oldu!
- Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı izle
- Türkçe dersi almaya başladı
- Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?