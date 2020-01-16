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Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha Türkçe dersi almaya başladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.01.2020
TÜRKÇE DERSİ ALMAYA BAŞLADI

ve Portekizli eşi Pedro de Noronha önceki aşkam kızlarıyla birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 'yi çok sevdiğini söyleyen Pedro de Noronha, Türkçe dersleri almaya başladığını söyledi.

, önceki gün Portekizli eşi Pedro de Noronha ve üç aylık kızı Siena Leyla'yla Akmerkez'de görüntülendi.

AİLE POZU

Bebek bezi ve bebek bakım ürünleri alan ünlü manken ve eşi, aile olarak objektiflere poz verdi. İlk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pedro de Noronha, oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

"EŞİM HARİKA BİR ANNE"

Türkçe dersi aldığını açıklayan Noronha, "Aileniz, eşiniz, kızınız veya hakkında neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya "Türkiye'yi çok seviyorum. Eşim muhteşem, harika bir anne" dedi.

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