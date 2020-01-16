Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha Türkçe dersi almaya başladı
Giriş Tarihi: 16.01.2020
Tülin Şahin ve Portekizli eşi Pedro de Noronha önceki aşkam kızlarıyla birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Pedro de Noronha, Türkçe dersleri almaya başladığını söyledi.
Tülin Şahin, önceki gün Portekizli eşi Pedro de Noronha ve üç aylık kızı Siena Leyla'yla Akmerkez'de görüntülendi.
AİLE POZU
Bebek bezi ve bebek bakım ürünleri alan ünlü manken ve eşi, aile olarak objektiflere poz verdi. İlk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pedro de Noronha, oldukça heyecanlı olduğu görüldü.
"EŞİM HARİKA BİR ANNE"
Türkçe dersi aldığını açıklayan Noronha, "Aileniz, eşiniz, kızınız veya Türkiye hakkında neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya "Türkiye'yi çok seviyorum. Eşim muhteşem, harika bir anne" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu
- Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı izle
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
- Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm...
- Set öncesi böyle stres attı
- Sinem Kobal'ın yeni fotoğrafındaki o detay gündem oldu!
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu
- Makyajsız haliyle sosyal medyada olay oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?