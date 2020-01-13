Gül Gölge’den Mehmet Ali Erbil hakkında söylenenlere sert tepki

Mehmet Ali Erbil, geçen yıl kaburgasını kırmasının ardından başlayan sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden yoğun bakıma alınmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının ünlü şovmenin yeniden hastaneye kaldırılmasının ardından yazdıkları çirkin sözler Gül Gölge’yi de kızdırdı. Gelen yorumlara tepki gösteren eski manken ‘Şaşırmışsınız’ dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen hafta bir kez daha fenalaştı. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumundaki yeni gelişme sevenlerini üzdü. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Mali yaptıklarının cezasını çekiyor" diyerek çizmeyi aştı.

Mehmet Ali Erbil hakkında sosyal medyada atıp tutanlara sosyetik Gül Gölge kayıtsız kalmadı. Gölge, çirkin sözleri yazanlara önceki gün şu sözlerle yüklendi:

"Bu yorumları yapanlar yazdıklarının her şeyden daha büyük günah olduğunu biliyorlar mı? İnsan düşmanına diyemez bunları. Cidden şaşırmışız pes."

İbrahim Tatlıses de eski dostuna şu mesajı yolladı: "Allah'ım sana şifa versin Memo. İyileşeceksin. İnsanları hem ağlatacağız hem güldüreceğiz kardeşim."