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Gül Gölge’den Mehmet Ali Erbil hakkında söylenenlere sert tepki

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
GÜL GÖLGE’DEN MEHMET ALİ ERBİL TEPKİSİ: ŞAŞIRMIŞSINIZ

, geçen yıl kaburgasını kırmasının ardından başlayan sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden yoğun bakıma alınmıştı. Bazı kullanıcılarının ünlü şovmenin yeniden hastaneye kaldırılmasının ardından yazdıkları çirkin sözler ’yi de kızdırdı. Gelen yorumlara tepki gösteren eski manken ‘Şaşırmışsınız’ dedi.

Ünlü şovmen , geçen hafta bir kez daha fenalaştı. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, ünitesinde tedavi altına alındı. 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumundaki yeni gelişme sevenlerini üzdü. Ancak bazı kullanıcıları ise "Mali yaptıklarının cezasını çekiyor" diyerek çizmeyi aştı.

Mehmet Ali Erbil hakkında sosyal medyada atıp tutanlara sosyetik kayıtsız kalmadı. Gölge, çirkin sözleri yazanlara önceki gün şu sözlerle yüklendi:

"Bu yorumları yapanlar yazdıklarının her şeyden daha büyük günah olduğunu biliyorlar mı? İnsan düşmanına diyemez bunları. Cidden şaşırmışız pes."

Yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktor kardeşi açıklama yaptı YOĞUN BAKIMDA OLAN MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DOKTOR KARDEŞİ AÇIKLAMA YAPTI

de eski dostuna şu mesajı yolladı: "Allah'ım sana şifa versin Memo. İyileşeceksin. İnsanları hem ağlatacağız hem güldüreceğiz kardeşim."

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma kaldırıldı MEHMET ALİ ERBİL YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

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