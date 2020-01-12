Yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktor kardeşi açıklama yaptı Yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bir süredir tedavisi devam edilen ünlü şovmenin sağlık durumuna ilişkin son durumu doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı. Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 11:39 Yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bir süredir tedavisi devam edilen ünlü şovmenin sağlık durumuna ilişkin son durumu doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı.
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Maslak'taki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören ünlü şovmenin doktor
kardeşi Yeşim Erbil, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "ŞU AN YOĞUN BAKIMDA..."
Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık.
16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Bir gün bile 'ne olacak böyle?' demedi. Şu an yoğun bakımda. "BEKLEYİP DUA EDECEĞİZ"
Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir.
Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz.
Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar..