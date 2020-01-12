Yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktor kardeşi açıklama yaptı

"ŞU AN YOĞUN BAKIMDA..."

Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Bir gün bile 'ne olacak böyle?' demedi. Şu an yoğun bakımda.