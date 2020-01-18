Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?

Doğru cevap: Juan Sebastian Elcano