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Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2020
HANGİSİ, DÜNYA ÇEVRESİNDE TUR ATAN VE BAŞLADIĞI NOKTAYA GERİ DÖNEN İLK İNSANLARDAN BİRİDİR?

Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?

Doğru cevap: Juan Sebastian Elcano

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