Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? 18 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster programındaki Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Doğru cevap: Çağrı merkezini aramak (B)