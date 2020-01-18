18 Ocak 2020, Cumartesi
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Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2020
JAPONYA'DA 71 YAŞINDAKİ BİR ADAM HANGİSİNİ İKİ BUÇUK YILDA YAKLAŞIK 24.000 KERE YAPTIĞI İÇİN ŞİKAYET EDİLMİŞ VE TUTUKLANMIŞTIR?

Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? 18 Ocak tarihli Kim Olmak İster programındaki Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? sorusunun yanıtı nedir? İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı...

Doğru cevap: Çağrı merkezini aramak (B)

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