10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ünlü oyuncu Harry Hains 27 yaşında hayatını kaybetti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ!

Son dakika haberine göre; asıllı oyuncu ve model , 27 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun vefatını, annesi sosyal medyadan duyurdu. Hains'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

American Horror Story dizisinin ünlü oyuncusu , 27 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmekte olan aktörün yaşamını yitirdiği, annesi tarafından doğrulandı.

Harry Hains'in kendisi gibi oyuncu olan annesi , acı haberi Instagram'dan duyurdu.

Neighbours dizisinde rol alan Jane Badler, "Daha 27 yaşındaydı ve dünya ayaklarının altındaydı. Maalesef uzun süre psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Seni çok özleyeceğim Harry. Hayatımın en günü..." açıklamasında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN