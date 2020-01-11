Burcu Güneş'e 1 milyon TL’lik koruma

Burcu Güneş yeni parçası 'Kıyası' ile gündemdeki yerini korurken önceki gün fotoğraf çekimi için Tayfun Çetinkaya'nın objektifi karşısına geçti.Taktığı mücevherlerle sosyal medyada dikkat çeken Güneş'in 1 milyon TL değerinde olan takıları için özel koruma tuttuğu öğrenildi.

'Kıyasıya' parçasıyla gündemde olan Burcu Güneş, fotoğraf çekimi için Tayfun Çetinkaya'nın objektifi karşısına geçti.

Taktığı mücevherlerle sosyal medyada dikkat çeken şarkıcı, 1 milyon TL değerindeki takıları için iki özel koruma tuttu. Sekiz saat süren çekimlerde korumalar mücevherlerin başında durdu.