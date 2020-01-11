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Burcu Güneş'e 1 milyon TL’lik koruma

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.01.2020
1 MİLYON TL’LİK KORUMA

yeni parçası 'Kıyası' ile gündemdeki yerini korurken önceki gün fotoğraf çekimi için 'nın objektifi karşısına geçti.Taktığı mücevherlerle dikkat çeken Güneş'in 1 milyon TL değerinde olan takıları için özel koruma tuttuğu öğrenildi.

'Kıyasıya' parçasıyla gündemde olan , fotoğraf çekimi için 'nın objektifi karşısına geçti.

Taktığı mücevherlerle dikkat çeken şarkıcı, 1 milyon TL değerindeki takıları için iki özel koruma tuttu. Sekiz saat süren çekimlerde korumalar mücevherlerin başında durdu.

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