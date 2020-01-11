Burcu Güneş'e 1 milyon TL’lik koruma
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Burcu Güneş yeni parçası 'Kıyası' ile gündemdeki yerini korurken önceki gün fotoğraf çekimi için Tayfun Çetinkaya'nın objektifi karşısına geçti.Taktığı mücevherlerle sosyal medyada dikkat çeken Güneş'in 1 milyon TL değerinde olan takıları için özel koruma tuttuğu öğrenildi.
'Kıyasıya' parçasıyla gündemde olan Burcu Güneş, fotoğraf çekimi için Tayfun Çetinkaya'nın objektifi karşısına geçti.
Taktığı mücevherlerle sosyal medyada dikkat çeken şarkıcı, 1 milyon TL değerindeki takıları için iki özel koruma tuttu. Sekiz saat süren çekimlerde korumalar mücevherlerin başında durdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı
- Binlerce kişi bekliyor! Hercai bu akşam var mı?
- MasterChef Rıfat'ın fotoğrafları olay oldu
- Ayrılık kararının ardından ülkeyi terk etti!
- Hande Erçel'den takipçilerini ağlatan paylaşım
- Kirli oyunu canlı yayında deşifre etti
- Müge Anlı'daki evlilik mağdurlarının sayısı artıyor
- Canlı yayında 'günün haberini veriyorum' diyerek açıkladı
- Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm son fragman izle
- İclal Aydın'ın şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?