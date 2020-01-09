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Dünya Kuruluş Osman'ı konuşuyor!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
DÜNYA KURULUŞ OSMAN'I KONUŞUYOR!

Çarşamba akşamının vazgeçilmezi haline gelen atv dizisi ‘’ bir dünya başarısına daha imza attı. ‘’ adıyla yurt dışına açılan dizi, dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom’un çok konuşulan yapımlar listesine girdi.

Atv'nin bu sezon yayına başlayan '' dizisi, yurt dışına açıldığı '' adıyla dünyanın en büyük içerik fuarı olan Mipcom'un lanse ettiği The Wit List'in Aralık ayı seçkisine girdi.

Listedeki tek Türk yapımı olan 'Kuruluş Osman'dan; Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman'a odaklanan, aktör 'in oynadığı dönem dizisi olarak bahsedildi.

Öte yandan bu yapımların Instagram'daki takipçi sayılarına göre düzenlenen Wit Social List'e göre 'Kuruluş Osman' ilk sırada yer alıyor. Dizinin 12 Aralık itibariyle 192 binden fazla aboneye sahip olduğu belirtildi. 'Kuruluş Osman'ın atv tarafından yönetilen Instagram sayfasının şu anki takipçi sayısı ise 257 bin. 'Kuruluş Osman'ın sinema veri tabanı iMDB'deki puanı ise 7.3.

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