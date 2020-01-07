TRT 1’in yeni dizisi Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle! Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Tutunamayanlar 1. bölüm izleme ekranı diziyi merak edenler tarafından araştırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız gibi isimler bulunuyor. İşte, Tutunamayanlar 1. bölüm izleme sayfası…

Tutunamayanlar 1. bölüm izle! TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça full izle! Yeni komedi dizisi "Tutunamayanlar" yayın macerasına başladı. Absürt komedi tarzıyla dikkat çeken dizinin her bir bölümü 60 dakika olarak seyicirye ulaşacak. Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor. İşte, Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izleme ekranı!

TUTUNAMAYANLAR 1. BÖLÜM İZLE!

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.