Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu bu akşam var mı? Hekimoğlu neden yok sorularına dizi severler yanıt arıyor. Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman? Kanal D ekranlarında yayın hayatına kısa süre önce başlayan ve yabancı bir diziden uyarlanan Hekimoğlu dizisinin 3. yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Dizinin takipçileri Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Kanal D'nin yeni dizilerinden birisi olan Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman? Yabancı dizi "House M.D" uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Bu nedenle dizi takipçileri Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.

HEKİMOĞLU BU AKŞAM VAR MI?

Yeni yıl tatili ve kanalların reklam anlaşmaları nedeniyle diziler bu hafta da yayınlanmayacak. Hekimoğlu bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün 14 Ocak Salı akşamı ekranlarda olması bekleniyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu, Deniz'in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek'le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu sonunda yine haklı çıkmayı başarır. Hekimoğlu'nun bu başarısı İpek ve Orhan'ı da epeyce mutlu eder. Onun zor biri olduğunu bilen İpek aynı zamanda çok da başarılı bir doktor olduğunu görmezden gelmez.

Öte yandan yakın arkadaşı Orhan'daki değişim de Hekimoğlu'nun dikkatinden kaçmaz. Onun özel hayatındaki sıkıntıyı fark eden Ateş Hekimoğlu, tek arkadaşı olan Orhan'ın derdine ortak olmak ister ancak Orhan henüz ona olanları anlatma konusunda kararlı değildir.