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Deniz Akkaya’nın Müge Anlı hayranlığı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.01.2020
DENİZ AKKAYA’NIN MÜGE ANLI HAYRANLIĞI!

Çözdüğü cinayetler ve bulduğu kayıplarla her sabah milyonları ekran başına kilitleyen 'yı da etkisi altına aldı. Programdan bir kareyi 'da paylaşan Akkaya, Anlı'ya da "Çok seviyorum" diye mesaj gönderdi.

Her sabah milyonları atv ekranına kilitleyen ' ile Tatlı Sert' programı, 'yı da etkisi altına aldı.

Başarılı sunucunun hayranı olan eski manken, dünkü programı soluksuz izledi. Programdan bir kareyi 'da paylaşan Akkaya, Anlı'ya da "Çok seviyorum" diye mesaj gönderdi.

Akkaya, toplumsal sorunlara parmak basan programı kaçırmıyor.

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