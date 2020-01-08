Deniz Akkaya’nın Müge Anlı hayranlığı!
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Çözdüğü cinayetler ve bulduğu kayıplarla her sabah milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı Deniz Akkaya'yı da etkisi altına aldı. Programdan bir kareyi Instagram'da paylaşan Akkaya, Anlı'ya da "Çok seviyorum" diye mesaj gönderdi.
Her sabah milyonları atv ekranına kilitleyen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, Deniz Akkaya'yı da etkisi altına aldı.
Başarılı sunucunun hayranı olan eski manken, dünkü programı soluksuz izledi. Programdan bir kareyi Instagram'da paylaşan Akkaya, Anlı'ya da "Çok seviyorum" diye mesaj gönderdi.
Akkaya, toplumsal sorunlara parmak basan programı kaçırmıyor.
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