Özge Özpirinçci kimdir? O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli?
Özge Özpirinçci kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konuğu Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konukları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok dizi ve sinema filminden hatırlanacak güzel oyuncu ilk olarak Kavak Yelleri dizisiyle parlamıştı.
Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programına katılan ünlüler merak ediliyor. Programı takip edenler Özge Özpirinçci kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Özge Özpirinçci hakkında merak edilenler…
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?
Özge Özpirinçci 1 Nisan 1986 yılında İstnbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu.
Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.
Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.
Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.
Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.
Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.
Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı.
Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.
Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır.
2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.
İnternet dizisi Fi'de Sıla karakterine hayat verdi.
Özge Özpirinçci en son Buğra Gülsoy ile rol aldığı Acı Tatlı Ekşi filminde rol oldu.
Özge Özpirinçci şu an Kadın dizinde başrol karakteri Bahar'ı canlandırmakta.
kalan karakter 1000
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