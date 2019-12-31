EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? ATV’nin sevilen dizisi EDHO yeni bölüm ne zaman sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Yılbaşı nedeniyle EDHO bu akşam var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Her hafta Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide heyecan yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. İşte, EDHO bu akşam var mı sorusunun yanıtı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Her Salı akşamı ATV'de izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO bu akşam var mı? Yılbaşı nedeniyle ATV yayın akışı araştırılıyor. ATV yayın akışında yılbaşı özel programları bulunuyor. Bu nedenle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

ATV yayın akışında bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü bulunuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümün 7 Ocak tarihinde yayınlanması bekleniyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar.

Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.