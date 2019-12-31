Meriç Aral kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli?
Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye konuğu Meriç Aral kimdir sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. TV 8’de yayınlanan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programına katılan ünlüler merak ediliyor. Programı takip edenler Meriç Aral kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Meriç Aral hakkında merak edilenler…
Meriç Aral kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konuğu Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konukları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok dizi ve sinema filminden hatırlanacak güzel oyuncu son olarak Söz dizisindeki performansından hatırlanıyor.
MERİÇ ARAL KİMDİR?
Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne babası da avukat olan güzel oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi almıştır. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar'da film asistanı olarak çalışmaya başlamış.
Oyunculuk kariyerine; 2012'de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez'in oynadığı "Medcezir" dizisinde Hale karakterini canlandırdı.
2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Söz adlı dizide Eylem karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan güzel oyuncu, 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.
kalan karakter 1000
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