Kimse Bilmez 27. bölüm canlı izle! – ATV
Kimse Bilmez 27. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez final bölümü canlı izle! Ali ve Sevda arasındaki zorluklara direnen aşkın anlatıldığı Kimse Bilmez dizisinde final heyecanı yaşanacak. Dizide bu hafta; Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkaracak. Peki, kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? İşte, Kimse Bilmez 27. bölüm izleme sayfası!
Kimse Bilmez 27. bölüm izle! Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisinde final heyecanı yaşanıyor. Kimse Bilmez final bölümü izle! Kimse Bilmez 27. bölüm canlı izle! Sevilen dizi bu akşam yapılacak finalle ekranlara veda ediyor. Dizinin son bölümünde; Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu sçyleyecek. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?
KİMSE BİLMEZ 27. BÖLÜM İZLE!
Kimse Bilmez 27. final bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarında!
KİMSE BİLMEZ'DE BU HAFTA!
Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır. Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır.
Öte yandan Nedim'in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali'ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey'in büyüttüğü Zeynep'in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi? Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır. Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak?
Ali'nin, Nedim'den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?
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