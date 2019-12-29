Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan yarım asırlık dostluklarının sırrını açıkladı! Peki ilk nasıl tanıştılar? İşte yanıtı

Türk sinemasının başarılı oyuncularına Hülya Koçyiğit ve Türk pop müziğinin önemli sesi Ajda Pekkan yarım asrı geçen dostluklarının sırrını anlattı. Hülya Koçyiğit'in TRT2 ekranında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olan Ajda Pekkan, ünlü oyuncuyla dostluğunun nasıl başladığını anlattı. Pekkan, “Şimdilerde olmayan arkadaşlıklar o zamanlarda vardı” diyerek Koçyiğit ile yarım asır önce yaşadığı bir anısını programda izleyicilerle paylaştı.

TRT2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında Hülya Koçyiğit'in bu haftaki konuğu 56 yıllık arkadaşı Ajda Pekkan oldu.

Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan, arşivlik bir programda dünü, bugünü ve geleceği konuştu. Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, yaşamından kesitlerin yanı sıra sinemadan, müziğe Pekkan'ın kariyerinin unutulmaz anlarını, sevinçlerini, acılarını, dönüm noktalarını, hayatına dokunan ve hayatlarına dokunduğu isimleri, o isimlerle yaşananları seyircilerle buluşturdu.



*Emel Sayın-Hülya Koçyiğit-Ajda Pekkan

İkilinin 1963 yılında birlikte katıldıkları Ses Dergisi günlerinden bahsederken mayo kardeşliği ile tanışma anıları dikkat çekti. Hülya Koçyiğit programda o anları şöyle anlattı:

"Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama 'Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, böyle görüntünüzü alacağız' dediler ve soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses 'Ben bikini giyeceğim sen benim mayomu giyebilirsin' dedi. O gün başlayan dostluk, ne mutlu ki seni tanıdım." Ajda Pekkan da "Babam da bana niye bikini giydin?" dediğinde de "Benim canım arkadaşım Hülya'ya vermiştim mayomu" demiştim diyerek 17'li yaşlarına döndüler, o günleri konuştular. Pekkan'ın "Şimdilerde olmayan arkadaşlıklar o zamanlarda vardı" sözleri dikkat çekti.

"BİZ ÖZELİZ"

56 yıldır arkadaş olduklarını söyleyen Süperstar Pekkan, "Hastalıksız, kimseye muhtaç olmadan o evreleri atlatmış olduğum için teşekkür ediyorum. Biz özeliz, bu dünyada birer hediyeyiz. Kıymetini bilmek lazım" dedi.