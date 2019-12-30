Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix’in yeni dizisi Atiye ilk sezonuyla ekranlara geldi. Atiye dizisinin takipçileri Atiye 2. sezon ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Başrollerinde Beren Saat, Metin Akdülger, Mehmet Günsür ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı dizi konusuyla da dikkat çekiyor. Dizinin ilk sezonunu bitiren dizi severler Atiye 2. yeni sezonu merakla bekliyor. İşte, Atiye 2. sezon hakkında merak edilenler!
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te ilk sezonuyla büyük sükse yaratan Atiye 2. sezon yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Beren Saat'in oyunculuğuyla damga vurduğu Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yayın politikası gereğince diziler sezon bölüm bölüm değil sezonlar halinde yükleniyor. Peki, Atiye 2. yeni sezon ne zaman? Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.
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