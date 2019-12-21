21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV

Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! 21 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleyenleri ekran başına kilitliyor. Her hafta Cumartesi ve Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster hem bilgilendiriyor hem de kazandırıyor. Yarışmacılar 12 soruyu doğru cevaplayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerle buluşuyor. Yarışmacıların 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmaya çalıştığı yarışmada ekran başındakiler de soruları doğru tahmin etmeye çalışıyor ve bilgileniyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster izleme sayfası…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?