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Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
USAİN BOLT, 2008 PEKİN OLİMPİYATLARI SIRASINDA 10 GÜN BOYUNCA HANGİSİNDEN GÜNDE ORTALAMA 100 TANE YEMİŞTİR?

Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir? 21 Aralık ’de sorulan Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir? 21 Aralık 'de sorulan Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?

A: Suşi

B: Kayısı

C: Kızarmış tavuk parçası

D: Haşlanmış yumurta

Doğru cevap: Kızarmış tavuk parçası (C)

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