Oyuncu Zeynep Koçak'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu…
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası vefat etti. Genç oyuncu Zeynep Koçak sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasının vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımıyla babasına veda eden Zeynep Koçak'ın paylaşımına sevenlerinden başsağlığı mesajları geldi.
Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası hayatını kaybetti. Koçak, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Acısını duygusal bir veda mesajı ile yayınlayan Zeynep Koçak'a hayranlarından ve dostlarından başsağlığı dilekleri geldi.
İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUM
"İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam, her şeyim, huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin... Şimdi yerimi, yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum"
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