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Özcan Deniz'in lüks araçla hız yapan 16 yaşındaki yeğeni yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
ÖZCAN DENİZ'İN YEĞENİ YAKALANDI

’in yeğeninin lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki toplamıştı. Henüz 16 yaşında olan D. D., polis tarafından gözaltına alınarak para cezası kesildi ve jandarma sorumluluk bölgesinde yakalandığı için jandarmaya teslim edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde lüks otomobil ile 250 kilometre hıza ulaşan ve ünlü oyuncu 'in yeğeni olduğu öğrenilen 16 yaşındaki sürücü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi.

Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi ÖZCAN DENİZ'İN EHLİYETSİZ YEĞENİNDEN HIZ DENEMESİ

Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in yeğeni D.D, lüks otomobil ile Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde hız denemesi yapmıştı. 16 yaşında olduğu öğrenilen sürücü 250 kilometre hıza ulaştığı o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobilin plakasının 34 E 4442, sürücüsünün de D.D. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından polis ekipleri sürücü D.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

3 BİN 20 LİRA PARA CEZASI KESİLEN GENÇ 2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubeye götürülen D.D'ye, "Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak" maddesinden 2 bin 18 lira ve "Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak" maddesinden de bin 2 lira olmak üzere toplam 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Şubede işlemleri tamamlanan D.D., "Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na teslim edildi.

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