MasterChef'te elenen isim kim oldu? 20 Aralık MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef'te bu hafta kim elendi? Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekranları başında MasterChef'i takip edemeyenler izleyiciler şimdi MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 20 Aralık MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte yarışmaya dair merak edilen tüm detaylar...

20 Aralık MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef bu akşam haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Haftanın final bölümünde MasterChef'te bu hafta elenen isim merak merak konusu oldu. Yarışma programını ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle şu saatlerde MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te şu an elenen isim Batuhan oldu.

ELEME POTASINA KİMLER GİRMİŞTİ?

MasterChef'in eleme potasına giren isimler netleşti. Bu hafta eleme potasına giren isimler Alican ve Batuhan olarak duyuruldu.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar 10 bin liralık ödül için nefes kesen bir oyunda mücadele verdi. Cheddarlı bonfile dürüm, baharatlı patates kızartması, kaşarlı köfte, piyaz, cordon bleu, pancarlı patates püresinden oluşan menüyü en iyi yapan isim ödülü kazandı. Şeflerin tadımı sonrası, Alican ve Yekaterika ikilisi ödül oyununu almaya hak kazandı.