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19.12.2019

Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi

Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.

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