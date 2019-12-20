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RTÜK’ten Çukur’a bir ceza daha

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.12.2019
RTÜK’TEN ÇUKUR’A BİR CEZA DAHA

, darp, cinayet, ateşli silah görüntüleri nedeniyle sezon başından beri yoğun olarak şikayet edilen ’a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.

(), "" dizisinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı.

RTÜK, en çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur dizisine 2 ay sonra 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yine
Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK 'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

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