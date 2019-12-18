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Kuruluş Osman dünyayı fethetti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
KURULUŞ OSMAN DÜNYAYI FETHETTİ!

Bu akşam yeni bölümüyle Atv’de ekrana gelecek olan ‘’ı dünya çapındaki dizi tutkunları da merakla bekliyor. Yayınlandığı ilk günden beri reytinglerin zirvesine oturan dizinin her yeni bölümü, internetteki yabancı sitelerde Arapça, Rusça ve İspanyolca çevirisiyle yayına girmeye başladı.

Çarşamba akşamları milyonları Atv ekranına kilitleyen '' dizisi dünyayı da etkisi altına aldı.

Kısa sürede reytinglerin zirvesine oturan dizinin her yeni bölümü biter bitmez, internetteki yabancı sitelerde Arapça, Rusça ve İspanyolca çevirisiyle yayına girmeye başladı.

'in eşi 'in 8 aylık oğulları Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaşması 'da bile gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN OĞULLARI KARAN'IN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', bu başarısıyla dünyayı fethetti.

Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragman "BİZİM ŞEHİTLERİMİZİN ARDINDAN FATİHA OKUNUR" KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN
Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragman izle | Kuruluş Osman son fragman KURULUŞ OSMAN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE | KURULUŞ OSMAN SON FRAGMAN

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