Masterchef eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef son bölümde neler yaşandı?
Masterchef eleme adayları kimdir? Yarışma programı Mastercef’te eleme heyecanı devam ediyor. Şefler her hafta 3 yarışmacıyı eleme potasına gönderirken bir kişi yarışmaya veda ediyor. Masterchef eleme adayları kim oldu sorusuna yarışmayı takip edenler yanıt arıyor. 17 Aralık Masterchef son bölümde neler yaşandı? Bu akşam yarışmacılar ailelerinden birisiyle birlikte yemek hazırladı İşte detaylar!
17 Aralık Masterchef son bölüm izleyicilerle buluştu. Masterchef takipçileri Masterchef eleme adayları kimdir sorusuna yanıt arıyor. Masterchef'te jüri üyeleri eleme gecelerinde yarışmacıları eleme potasına yollarken her hafta bir yarışmacı hayallerine veda ediyor. Yarışmada yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, 17 Aralık Masterchef son bölümde neler yaşandı? Yarışmacılar aileleriyle birlikte yemek hazırlarken eğlenceli anlar yaşandı. İşte Masterchef'te yaşanan son gelişmeler…
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMDİR?
Masterchef'in bir önceki akşam yayınlanan bölümünde ünlüler de yarışmaya dahil oldu. Alişan ve Buse Varol çiftleri ile Demet Akalın – Okan Kurt çifti karşı karşıya geldi.
Yarışmacılar barbekü partisi menüsü hazırladı. Süre sonunda şeflerin tadımı sonrası kazanan mavi takım oldu.
Eleme potasında yapılan yarışmanın ardından haftanın ilk eleme adayı Alican oldu.
17 ARALIK MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI?
17 Aralık Masterchef oyununda yarışmacılar ailelerinden birileri ile beraber yarıştı. Batuhan annesi ile yarışırken, Güzide ablası ile, Cemre anneannesi ile, Alican abisi ile Ekin ise kız kardeşi ile beraber ter döktü.
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