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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in oğulları Karan geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmişti. Doğduğundan beri çocuklarını sır gibi saklayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in çocukları Karan olmak üzere ünlülerin çocukları.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 12:47
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Doğduğundan beri oğullarını sır gibi saklayan çift 8 aylık olan Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in çocukları Karan başta olmak üzere ünlülerin çocukları.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan

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  • 85
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan

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  • 85
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan