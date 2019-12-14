Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in oğulları Karan geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmişti. Doğduğundan beri çocuklarını sır gibi saklayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in çocukları Karan olmak üzere ünlülerin çocukları.