Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?

Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz evliliği magazin haberlerini takip edenler tarafından araştırılıyor. Kemal Ayvaz kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kemal Ayvaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzun süredir Kemal Ayvaz ile birlikte olan Hanife Gürdal sade bir nikahla dünyaevine girdi. Hanife Gürdal, Instagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Katıldığı programlarla gündem olan evlilik adayı Hanife Gürdal uzun süredir birlikte olduğu Kemal Ayvaz'la evlendi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta Hanife Gürdal'ın oldukça sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü.

KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Hanife ile fotoğraf çekiminde tanışan Kemal Ayvaz aslen Trabzonlu ve 24 yaşında.

Fotoğraf çekmeye meraklı olan Kemal Ayvaz Hanife ile de Trabzon'da tanışmış. Hanife fotoğraflarını çekmesini istemiş ve o anda aralarında bir çekim olmuş.

Daha sonra daha sık görüşmeye başlayan ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş. Fotoğrafçı olan Kemal Ayvaz, Hanife'den sonra ünlendi ve sosyal medyada 20 binden fazla takipçisi var.