Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başardı. Peki, Kuruluş Osman 5. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…
Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı için gözler çevrildi. ATV ekranlarında her hafta büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı için araştırmalar sürüyor. Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman, esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesti. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedildi. Peki, Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı!
KURULUŞ OSMAN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İşte dizide gelecek hafta yaşanacak gelişmeler!
KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?
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