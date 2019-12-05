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Hadise Instagram'dan paylaştığı pozuyla olay oldu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2019
ATEŞ EDİYOR!

Pop müziğin ünlü ismi , önceki gün Instagram'dan bu kareyi paylaştı. Bu fotoğrafının altına "Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" notu düşen Hadise, pozuyla olay oldu. Güzel şarkıcıya, "Hadise, resmen ateş ediyor" yorumu yağdı.

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki gün Instagram'dan bu kareyi paylaştı. Bu fotoğrafının altına "Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" notu düşen , pozuyla olay oldu. Güzel şarkıcıya, "Hadise, resmen ateş ediyor" yorumu yağdı.

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