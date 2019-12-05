Hadise Instagram'dan paylaştığı pozuyla olay oldu!
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki gün Instagram'dan bu kareyi paylaştı. Bu fotoğrafının altına "Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" notu düşen Hadise, pozuyla olay oldu. Güzel şarkıcıya, "Hadise, resmen ateş ediyor" yorumu yağdı.
Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki gün Instagram'dan bu kareyi paylaştı. Bu fotoğrafının altına "Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" notu düşen Hadise, pozuyla olay oldu. Güzel şarkıcıya, "Hadise, resmen ateş ediyor" yorumu yağdı.
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