Emina Jahovic ile Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa arasında kriz çıktı
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelene Karleusa arasında 'düet' krizi çıktı. Jelena Karleusa, Emina Jahovic'in ‘birlikte düet sözünü’ tutmadığını söyleyerek kendisi gibi Sırp olan Emina’yı topa tuttu.
Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile kendisi gibi Sırp şarkıcı olan eski Beşiktaşlı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa arasında soğuk savaş çıktı!
Tosic'in şarkıcı eşi Jelena, ülkesi Sırbistan'da tıpkı Jahovic gibi bir yıldız. İkili arasındaki kriz de Sırp basını manşetlerini süslüyor.
TAKİBİ BIRAKTI
Geçtiğimiz aylarda kendi gibi Sırp şarkıcı Natasa Beckvalac ile düet yapan Jahovic, ülkesindeki gazetelerin iddiasına göre yakın dostu Karleusa'yı kızdırdı. Jelena Karleusa, daha önce kendisine düet sözü veren Jahovic'in yan çizdiği gerekçesiyle dostluğu bitirdi. Daha önce sosyal medyada birbirlerine övgü dolu sözler sarf eden ikiliden Jelena, kendisine kazık attığı gerekçesiyle Jahovic'i takipten çıkardı.
PARA' ÇIKIŞI!
Sırp basını tarafından Emina ile görüşmeyi kestiği iddia edilen ve Emina hakkında "Onun için para, dostluktan daha önemliymiş" dediği iddia edilen Karleusa, dün ise hakkındaki haberleri "Çok yalancısınız. Artık bu yalanlardan bıkmadınız mı?" diyerek yalanladı. Ancak ikilinin birbirlerini sosyal medyada hala takip etmemesi ise "Düet krizi sürüyor" dedirtti.
DÜETİ KISKANDIRDI
Jahovic'in kendisi gibi Sırp şarkıcı Natasa Beckvalac ile yaptığı düetin Sırbistan'da bir numaraya çıkması, Jelena'yı kızdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı?
- Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı
- Vikings 6. sezon nasıl izlenir?
- Ateş ediyor!
- Kuruluş Osman 3. bölüm izle! Kuruluş Osman 3. bölüm tek parça izle! - ATV
- Tagiyev’in Büyükada’daki yalısı satışa çıktı!
- Geleneği bozmadı
- Kuruluş Osman Sofya (Sofia) kimdir?
- Hem hırsız hem sansürcü Fox!
- Bella’ya Türk dokunuşu!
- 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Adana'da bulundu
- Vikings 6. sezon nasıl izlenir? Vikings 6. sezon 1. bölüm izleme yolları! DMAX yayın akışı!
- Galatasaray’ı yenen Tuzlaspor kadro değeri ne kadar? Tuzlaspor kaçıncı ligde?
- Kuruluş Osman Sofya (Sofia) kimdir? Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç kimdir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Tarihte nerede yaşadı?
- Kuruluş Osman 3. bölüm izle! Kuruluş Osman 3. bölüm tek parça izle! - ATV
- Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Eskişehir kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması geldi mi?
- Ceren Özdemir neden öldü? Ceren Özdemir’i kim öldürdü? Cinayette korkunç detay!
- Ceren Özdemir katili kim? Ceren Özdemir katili hakkında şok gerçek! 14 yıl önce…
- Son dakika: NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı
- Son dakika: Ceren Özdemir’in son anları kameraya böyle yansıdı
- Eski HDP'li vekil Mizgin Irgat'a PKK propagandasından hapis cezası