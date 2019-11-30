30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV
Kim Milyoner Olmak İster izle! ATV’nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 30 Kasım son bölüm televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her hafta Cumartesi ve Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 847. bölümde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için bilgilerini konuşturdu. İşte, 30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izleme yolları!
30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izle! ATV'nin Cumartesi ve Pazartesi akşamları yayınlanan ve sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 847. bölüm yayınlandı. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen programda bu hafta da yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için doğru cevapları bulmaya çalıştı. Ekran başındakiler de soruların yanıtlarını araştırdı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster 847. bölüm izleme sayfası!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 847. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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