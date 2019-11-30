Kim Milyoner Olmak İster 847. son bölüm tek parça izle | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm - 30.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izle! Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 847. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar 12 soruyu da doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster 847. yeni bölümü...