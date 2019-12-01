Deniz Akkaya'dan Sedat Doğan'a tepki Efe Önbilgin’e de gönderme! ‘Instagram babası’
Giriş Tarihi: 01.12.2019
Işın Karaca’nın kızı Mia’nın babası firari Sedat Doğan’ın, Tuğrul Odabaş’ı tehdit etmesine Deniz Akkaya kayıtsız kalmadı. ‘Instagram babası’ diye tepki gösteren Akkaya, yıllar önce babalık görevini yerine getirmeyen Doğan üzerinden eski aşkı Efe Önbilgin’e de gönderme yaptı.Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş'ı kızı Mia'nın babası Sedat Doğan'ın tehdit etmesi Deniz Akkaya'yı kızdırdı. Türkiye'de birçok kişiyi dolandırıp eski eşi Işın Karaca'ya da 1 milyon lira borç takan Doğan, Brezilya'ya kaçmıştı. İki yıl önce Brezilya'da hırsızlıktan hapse giren Doğan, Odabaş'ı Mia ile paylaşım yaptığı için önceki gün topa tuttu.
"ŞOV YAPMA TUĞRUL"
Doğan, Karaca'nın kızını kendi çocuğu gibi seven Odabaş'ı "Kızımın fotoğraflarını Instagram'da kullanıp Türk halkının duygularıyla oynayıp, baba figürü yaratıp şov yapamazsın" diye topa tuttu. Doğan'ın çıkışına Deniz Akkaya, tepkisiz kalmadı. Eski manken, Sedat Doğan'a şu sözlerle yüklendi:
INSTAGRAM BABASI!
"Işın Karaca, kızına hem anne hem baba olmuş; pırlanta bir kız yetiştirmiş. Bu yeni nesil utanmaz baba tipi yeni türedi. Kızın olduğu Instagram'da görünce mi aklına geldi. Bu Instagram babalarından bıktık." Akkaya'nın bu sözleri kızı Ayşe'ye babalık yapmamakla suçladığı eski aşkı Efe Önbilgin'e gönderme olarak yorumlandı.
Odabaş'tan Doğan'a "Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ama sevginin sonu yoktur. Maksadı sevgi olanın kavgası da yoktur" karşılığı geldi.
Akkaya, 9 yıldır kızının nafakasını ödemeyen Efe Önbilgin'le geçtiğimiz aylarda Ayşe'nin velayeti için karşı karşıya geldi.
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