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Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.11.2019
JACK KEROUAC VE ALLEN GİNSBERG GİBİ ŞAİR VE YAZARLARIN DA İÇİNDE OLDUĞU EDEBİ HAREKETİN ADI NEDİR?

Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? 30 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? ATV’nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? 30 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? ATV'nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Doğru cevap: Beat kuşağı

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