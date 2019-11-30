Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir?
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? 30 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? ATV’nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.
Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? 30 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? ATV'nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.
Doğru cevap: Beat kuşağı
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