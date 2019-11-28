Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV

Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. 46. bölümde; Yılmaz ve Müjgan’ın küçük konağa taşınma kararı Demir ve Züleyha’yı şok etti. Merakına yenik düşen Züleyha, Yılmaz ve Müjgan’ı ziyaret etti. Ancak bu ziyaret Yılmaz ve Züleyha arasındaki sıcaklığın da tekrar başlangıcı oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm izleme sayfası…

Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm izle! Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! ATV'de her hafta büyük heyecan yaratan Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz ve Müjgan'ın küçük konağa taşınması olay yarattı. Müjgan bu hamleyle aşklarının gücünü ispat etmeye çalışırken, Züleyha da merak ederek konağa hoş geldin ziyareti yaptı. Hünkar ise Demir'i arazilerini satmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Züleyha ve Yılmaz'ın eline kendi kaderlerini yazma fırsatı geldi. Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm izleme linki haberimizde!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak!

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice, Fekeli ile başbaşa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o, bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.

Yılmaz'ın burnunun dibine taşınması bile Demir'i fabrika için gereken parayı bulma isteğinden vazgeçirmez. Tüm önceliği o tesisleri açmaktır! Bunun için gerekirse, tüm arazilerini satışa çıkaracaktır! Ancak Hünkar, bu duruma müsaade etmemek için Züleyha'yı Yılmaz'ın yanı başında bırakmayı bile göze alarak harekete geçer! Demir'e ne bir karış toprak sattıracaktır, ne de o ortaklıkta kalmasına müsaade edecektir. Demir, annesinin itirazları arasında Fekeli'nin aldığı araziyi neden geri sattığının peşine düşer! Annesine ilk kez açık açık aralarında ne olduğunu sorar!

Şermin, Hatip'e istediği yerden bir ev dayatıp döşetmeyi nihayet başarır. O artık yeniden kendi evinin hanımı olma hayalleri kurarken, Hatip de iki evi birden idare edeceğinin heyecanı içindedir. Ama Saniye'nin kendilerini gözetlediğini henüz ikisi de fark etmemiştir.

Züleyha, artık hiçbir açıklama dinlemeyeceğini söylese de elbette gözü hep yan konaktadır. Yılmaz'ın ise tek hedefi Züleyha'ya kendini affettirmektir. Aynı bahçenin içinde ikisi yan yana gelir ve bu kez birbirlerini dinleyebilirler. Kaderleri ellerinden alınmış iki genç, şimdi kendi kaderlerini yeniden yazmak için başkalarının kaderini değiştirecek kadar gözlerini karartabilecek mi? Sınırsız aşkların coğrafyası Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha'nın aşkının kaderi belki de ilk kez kendi ellerine geçebilecek mi?