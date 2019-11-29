Gözde Çığacı sevgilisi Tümer Gülümserler'e evlenme teklif etti
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Oyuncu Gözde Çığacı, tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler'e önceki akşam evlenme teklif etti. Gülümserler, Çığacı’nın evlilik teklifi için kendisinden önce davrandığını söyledi.
Oyuncu Gözde Çığacı, tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler'e önceki akşam evlenme teklif etti. Aşkına ilk buluştukları parkın bankında yüzük takan oyuncu, bu anı da Instagram'da paylaştı
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