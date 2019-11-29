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Gözde Çığacı sevgilisi Tümer Gülümserler'e evlenme teklif etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.11.2019
TÜM ADETLERİ TERSİNE ÇEVİRDİ!

Oyuncu , tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 'e önceki akşam evlenme teklif etti. Gülümserler, Çığacı’nın evlilik teklifi için kendisinden önce davrandığını söyledi.

Oyuncu Gözde Çığacı, tüm adetleri tersine çevirdi. Çığacı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tümer Gülümserler'e önceki akşam evlenme teklif etti. Aşkına ilk buluştukları parkın bankında yüzük takan oyuncu, bu anı da Instagram'da paylaştı

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