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Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2019
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMİYOR HATASI SÜRÜYOR! INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

çöktü mü? Instagram keşfette akış yenilenemiyor hatası alan sosyal medya kullanıcıları Instagram düzeldi mi sorusuna yanıt arıyor. Sürekli verdiği hatalarla bilinen Instagram’da kullanıcılar yeni bir hatayla karşılaştı. Keşfet kısmına giren kullanıcılar, akış yenilenemiyor hatasıyla karşılaşıyor. Peki, Instagram düzeldi mi? İşte detaylar…

çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları Instagram akış yenilenemiyor hatası ile karşılaşıyor. Bu hatanın ardından Instagram düzeldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Sık sık çökmesiyle bilinen Instagram'da yeni bir hata ortaya çıktı. Keşfet kısmını yenilemek isteyen kullanıcılar akış yenilenemiyor hatasıyla karşılaştığını belirtiyor.

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Instagram hesaplarında henüz bir düzelme gözükmüyor. Bu hatanın birkaç saat daha sürebileceği tahmin ediliyor.

INSTAGRAM SON DURUM!

Instagram'ın yıl boyunca devam eden erişim sorunları, yılın son haftalarında da devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca yakında beğenileri de kaldıracak olan platform, bu sorunlar ile pek çok kullanıcının canını sıkmışa benziyor.

Instagram cephesinden sorunların kaynağına ve ne zaman düzeleceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bazı kullanıcılar, zaman zaman erişebildiklerini ama kısa süre sonra sorunların tekrarlandığını iletiyorlar.

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