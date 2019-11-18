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Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2019
YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Türk sinema ve tiyatro sanatçısı 91 yaşındaki tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Usta Tiyatrocu , saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakıcısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YILDIZ KENTER İÇİN TAZİYE MESAJI
Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti SON DAKİKA: YILDIZ KENTER HAYATINI KAYBETTİ

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