Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı
Türk sinema ve tiyatro sanatçısı 91 yaşındaki Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
Usta Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.
SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakıcısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.
,
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren Ezel sorusu!
- EDHO'da 148. bölümde büyük tuzak!
- Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır?
- Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi
- Yıldız Kenter kaç yaşında?
- Marka adıyken ürün adı haline gelmiş kelimelerden hangisi adını Almanya'nın Köln şehrinden alır?
- Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır?
- Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettiren "Ezel" sorusu
- Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir?
- Hangisi "geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek" anlamındaki bir deyimdir?
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!