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Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
BAŞKAN'DAN YILDIZ KENTER İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan , için taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Başkan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı için Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti SON DAKİKA: YILDIZ KENTER HAYATINI KAYBETTİ

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