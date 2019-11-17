Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Türkiye'den dünyaya DEAŞ ile mücadele mesajı
- Milli Savunma Bakanlığı: PKK en az 800 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı
- Rum medyası şiddeti körüklüyor! "Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor"
- AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri
- Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden olacak
- Muhalefet eleştiriyor dünya örnek gösteriyor!
- Aras Bulut İynemli'nin abisi ve ablası gündem oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı
- Türkiye'den KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!