18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Türk tiyatrosunun bir acı kaybı daha! Jale Birsel hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
TÜRK TİYATROSUNDA BİR KAYIP DAHA! JALE BİRSEL HAYATINI KAYBETTİ

Türk tiyatrosunun ’in vefat haberinin ardından bir acı kayıp daha yaşadı. Bu kez tiyatronun usta oyuncularından ’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Usta oyuncu 'in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir'den geldi. Devlet Tiyatrosu oyuncularından , geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. 92 yaşında olan Jale Birsel'in 'de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuarda aynı sınıfta olan Jale Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

JALE BİRSEL KİMDİR

Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle yerini aldı.

38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi – Dram, Genç – İhtiyar, Küçük – Büyük, Yerli – Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbirinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN