Türk tiyatrosunun bir acı kaybı daha! Jale Birsel hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun Yıldız Kenter’in vefat haberinin ardından bir acı kayıp daha yaşadı. Bu kez tiyatronun usta oyuncularından Jale Birsel’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir'den geldi. Devlet Tiyatrosu oyuncularından Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. 92 yaşında olan Jale Birsel'in İzmir Çiğli'de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuarda aynı sınıfta olan Jale Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

JALE BİRSEL KİMDİR

Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini aldı.

38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi – Dram, Genç – İhtiyar, Küçük – Büyük, Yerli – Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbirinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.