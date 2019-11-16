16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Devegözü

B: Filgözü

C: Şahingözü

D: Kargagözü

Doğru cevap: B