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Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2019
ÖZELLİKLE HAMAMLARDA AYDINLATMAYI SAĞLAYAN KUBBE ÜZERİNDEKİ CAM PENCERELERE NE AD VERİLİR?

16 Kasım yarışmasında Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

16 Kasım yarışmasında Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Devegözü

B: Filgözü

C: Şahingözü

D: Kargagözü

Doğru cevap: B

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