Wilma Elles'ten çocuklarıyla mutluluk pozu
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Alman oyuncu Wilma Elles'in ikizleri Melodi ve Milat büyüdü. Önceki gün 4 yaşındaki ikizleriyle bir davete katılan ünlü oyuncu, mutluluk pozları verdiği çocukları için "Onlar benim kuzularım" diye konuştu.
Alman oyuncu Wilma Elles'in ikizleri Melodi ve Milat büyüdü. Önceki gün 4 yaşındaki ikizleriyle bir davete katılan ünlü oyuncu, mutluluk pozları verdiği çocukları için "Onlar benim kuzularım" diye konuştu.
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