Wilma Elles'ten çocuklarıyla mutluluk pozu

Alman oyuncu Wilma Elles'in ikizleri Melodi ve Milat büyüdü. Önceki gün 4 yaşındaki ikizleriyle bir davete katılan ünlü oyuncu, mutluluk pozları verdiği çocukları için "Onlar benim kuzularım" diye konuştu.

Alman oyuncu Wilma Elles'in ikizleri Melodi ve Milat büyüdü. Önceki gün 4 yaşındaki ikizleriyle bir davete katılan ünlü oyuncu, mutluluk pozları verdiği çocukları için "Onlar benim kuzularım" diye konuştu.