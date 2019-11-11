Berk Erçer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan kampta kutlama!
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Sosyetik Azer Polat'la ayrıldıktan sonra kendini doğaya atan Berk Erçer, önceki gün de yeni yaşını kamp yaparak kutladı. Ünlü oyuncuya kampta doğa aşığı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ eşlik etti. İkilinin bu karesi de "Ormanın kralları" dedirttiSosyetik Azer Polat'la ayrıldıktan sonra kendini doğaya atan Berk Erçer, önceki gün de yeni yaşını kamp yaparak kutladı. Ünlü oyuncuya kampta doğa aşığı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ eşlik etti. İkilinin bu karesi de "Ormanın kralları" dedirtti
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