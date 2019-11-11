Berk Erçer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan kampta kutlama!

Sosyetik Azer Polat'la ayrıldıktan sonra kendini doğaya atan Berk Erçer, önceki gün de yeni yaşını kamp yaparak kutladı. Ünlü oyuncuya kampta doğa aşığı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ eşlik etti. İkilinin bu karesi de "Ormanın kralları" dedirtti

ayrıldıktan sonra kendinidoğaya atanönceki gün de yeni yaşını kampyaparak kutladı. Ünlü oyuncuyakampta doğa aşığı yakın dostueşlik etti.İkilinin bu karesi de "dedirtti