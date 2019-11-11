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Berk Erçer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan kampta kutlama!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.11.2019
ORMANLAR KRALI

Sosyetik Azer Polat'la ayrıldıktan sonra kendini doğaya atan , önceki gün de yeni yaşını kamp yaparak kutladı. Ünlü oyuncuya kampta doğa aşığı yakın dostu eşlik etti. İkilinin bu karesi de "Ormanın kralları" dedirtti

Sosyetik Azer Polat'la ayrıldıktan sonra kendini doğaya atan Berk Erçer, önceki gün de yeni yaşını kamp yaparak kutladı. Ünlü oyuncuya kampta doğa aşığı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ eşlik etti. İkilinin bu karesi de "Ormanın kralları" dedirtti

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