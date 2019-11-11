Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu uyanık çıktı!
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki akşam Klein adlı mekanın önündeki uzun kuyruğu görence uyanıklık yaptı. Kuyrukta beklemek istemeyen genç kız, kapıya yöneldi.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki akşam Klein adlı mekanın önündeki uzun kuyruğu görence uyanıklık yaptı. Kuyrukta beklemek istemeyen genç kız, kapıya yöneldi.
23 yaşındaki genç kız, kuyrukta beklerken flaşlar patlayınca gerildi.
Güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmayan Talu, çaresiz kuyrukta beklemeye koyuldu.
DOĞAN SAVAŞ
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