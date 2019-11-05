Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, iki günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olmuştu. Erbil dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı. İki beyin damarının tıkandığı belirtilen Erbil'i hastaneye yakınları yetiştirebildi.

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımda gördüğü iki günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olmuştu. Ünlü şovmen dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu.

Taburcu olduktan sonra dostlarıyla objektiflerin karşısına geçen Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sonrasında taburcu olmuştu.

Erbil'in dün akşam yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İKİ BEYİN DAMARI TIKANDI

Gel Konuşalım programının haberine göre; dün gece iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil'i yakınlarının son anda hastaneye yetiştirdiği belirtildi.

KARDEŞİNDEN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında açıklama yayınladı:

"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah.