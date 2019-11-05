'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten gülümseten paylaşım...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla övgü toplayan Hilal Altınbilek'ten gülümseten paylaşım... Önceki gün köpeği Jupi ile yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, bu anı böyle fotoğrafladı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla övgü toplayan Hilal Altınbilek'ten gülümseten paylaşım... Önceki gün köpeği Jupi ile yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, bu anı böyle fotoğrafladı.