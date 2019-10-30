30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma kaldırıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
MEHMET ALİ ERBİL YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinin banyosunda geçirdiği kaza nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Erbil'in yeniden kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü komedyenin kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken menajerinden durumuyla ilgili açıklama geldi.

Evinin banyosunda düşmesi sonucu sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan buradaki tedavisi sırasında 'Kaçış sendromu' hastalığının nüksetmesi dolayısıyla 258 gün yoğun bakımda yatmış, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Temmuz ayında taburcu olmuştu.

Neler Oluyor Hayatta programında yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil'in kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve alındığı iddia edildi.

MENAJERİ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Ünlü şovmenin menajeri Perim Özgeldi, Erbil'in mide spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve kalp yetmezliği yaşadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

İşte Perim Özgeldi'nin yaptığı açıklama:

"Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor."

SETLERE DÖNMÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı ile setlere dönmüştü. Filmin yeni serisinde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Erbil, "Yeni Hababam geliyor. Gerçekten geliyor. İlk 1981'de Hababam'da rol almıştım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etmişti.

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil setlere döndü! İşte ilk görüntüler |Video SAĞLIĞINA KAVUŞAN MEHMET ALİ ERBİL SETLERE DÖNDÜ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO
Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle korkuttu! 20 günde resmen çöktü MEHMET ALİ ERBİL SON GÖRÜNTÜSÜYLE KORKUTTU! 20 GÜNDE RESMEN ÇÖKTÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN