Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinin banyosunda geçirdiği kaza nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Erbil'in yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü komedyenin kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken menajerinden durumuyla ilgili açıklama geldi.
Evinin banyosunda düşmesi sonucu sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında 'Kaçış sendromu' hastalığının nüksetmesi dolayısıyla 258 gün yoğun bakımda yatmış, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Temmuz ayında taburcu olmuştu.
Neler Oluyor Hayatta programında yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil'in kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edildi.
MENAJERİ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Ünlü şovmenin menajeri Perim Özgeldi, Erbil'in mide spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve kalp yetmezliği yaşadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.
İşte Perim Özgeldi'nin yaptığı açıklama:
"Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor."
SETLERE DÖNMÜŞTÜ
Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı ile setlere dönmüştü. Filmin yeni serisinde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Erbil, "Yeni Hababam geliyor. Gerçekten geliyor. İlk 1981'de Hababam'da rol almıştım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etmişti.
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